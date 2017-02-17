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В Астане прошло заседение, посвященное борьбе с коррупцией в миграции

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-astane-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410574-ru.html

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17 февраля 2017, 9:58       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Эрмек Абдрисаев - Кабар/. В соответствии с планом совместной работы Ассамблеи народа Казахстана г.Астаны и Астанинского городского филиала партии "Нұр Отан" 16 февраля 2017 в Астане состоялся круглый стол на тему: "Формирование антикоррупционной культуры в сфере трудовой миграции".
Как сообщили в Ассамблее народа Казахстана круглый стол был организован с целью повышения роли гражданского общества и СМИ в защите от коррупционных проявлений посредством усиления влияния гражданского общества, СМИ на формирование антикоррупционной культуры в сфере трудовой миграции.
Организаторами данного мероприятия выступили Кыргызское этнокультурное объединение "Кыргызстан-Астана" и ОФ Международный Центр "Жария".
Как сообщил председатель "Кыргызстан-Астана" Шавкат Исмаилов в работе круглого стола приняли участие заместитель председателя Астанинского филиала партии "Нұр Отан" Владислав Сергеев, члены Ассамблеи народа Казахстана, представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Алмаз Байбосов-консул Кыргызстана в Казахстане, представители МВД, прокуратуры, эксперты, студенты столичных вузов, трудовые мигранты.
При финансовой поддерке партии "Нұр Отан" выпущена памятка для мигрантов стран-членов ЕАЭС.
Представитель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции предложил включить телефон их горячей линии 1421 в памятку. Теперь каждый мигрант может сообщать о фактах коррупции. По итогам круглого стола принята резолюция и намечено проведение совместные информационных мероприятий и выезды для контроль работы миграционной полиции и других госорганов РК.

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