Кыргызстанских врачей обучили новым методам лечения заболеваний сердца

17 февраля 2017, 9:59 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. 16 февраля 2017 года в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Минздрава КР состоялся веб-семинар, посвященный новым методам лечения заболеваний сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По их информации, семинар был организован в рамках проекта, финансируемого Российской Федерацией, по оказанию экспертной помощи Кыргызской Республике через Программу развития ООН.

Проект был поддержан представительством ВОЗ в КР. Активное участие в реализации проекта приняло российское научное Общество специалистов по сердечной недостаточности (ОССН).

В зале НИИ хирургии сердца собрались сотрудники института, а также их коллегии из Национального центра кардиологии и терапии имени акад. М.Миррахимова. Лекции транслировались в учебные аудитории Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева.

Участников веб-семинара приветствовал министр здравоохранения КР профессор Т.А.Батыралиев, который находился в аудитории НИИ хирургии сердца. Из Москвы с приветствием обратился ведущий российский кардиолог академик Ю.Н.Беленков.

В семинаре принял участие российский кардиохирург профессор А.В.Коротеев, который находился в НИИ хирургии сердца, и прочитал лекцию "Что должен знать кардиолог о современной кардиохирургии". В лекции было рассказано о показаниях и противопоказаниях к операциям на сердце, о принципах предоперационной подготовки, о технике современных операций, о методике ведения больных после кардиохирургических вмешательств.

Вторая лекция была подготовлена сотрудниками Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения России профессором О.М.Драпкиной и старшим научным сотрудником Р.П. Мясниковым, которые находились в интернет-студии в Москве. Лекция была посвящена "Некоронарогенным причинам сердечной недостаточности".

Министр здравоохранения КР профессор Т.А.Батыралиев отметил важность проведенного веб-семинара для укрепления профессионального сотрудничества между врачами России и Кыргызстана, поблагодарил ПРООН за организацию проекта и выразил надежду, чтобы подобные веб-семинары с участием российских медиков будут проводиться на регулярной основе.

А также указал на важность и перспективу организации кыргызско-российской кардиохирургической клиники на базе НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, как важнейшую задачу для решения проблемы смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.