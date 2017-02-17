Театр масок "НО" 18 февраля проводит бесплатные представления в театре Тунгуч

17 февраля 2017, 9:59 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В эту субботу, 18 февраля японский театр масок "НО" приглашает жителей и гостей Бишкека в театр Тунгуч на свои бесплатные представления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Театрализованные представления пройдут с участием выдающегося артиста "Нематериального культурного наследия" ЮНЕСКО, мастера сценического искусства Нобору Кацуми.

В программе мероприятия:

1. Показ фильма "Цветы от сердца к сердцу";

2. Постановка пьесы "Макигину" (Свертки шелка);

3. Показ фильма "Приглашение в мир НО";

4. Постановка пьесы "Цучигумо" (Гигантский земной паук).

Организатором мероприятия выступает Посольство Японии в КР.

Начало в 18.00 часов вечера. Вход свободный.