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Театр масок "НО" 18 февраля проводит бесплатные представления в театре Тунгуч

Источник:
http://kabar.kg/news/teatr-mas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410572-ru.html

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Турнир по стритболу на "Кубок воина" состоится 23 февраля

17 февраля 2017, 9:59       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В эту субботу, 18 февраля японский театр масок "НО" приглашает жителей и гостей Бишкека в театр Тунгуч на свои бесплатные представления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Театрализованные представления пройдут с участием выдающегося артиста "Нематериального культурного наследия" ЮНЕСКО, мастера сценического искусства Нобору Кацуми.
В программе мероприятия:
1. Показ фильма "Цветы от сердца к сердцу";
2. Постановка пьесы "Макигину" (Свертки шелка);
3. Показ фильма "Приглашение в мир НО";
4. Постановка пьесы "Цучигумо" (Гигантский земной паук).
Организатором мероприятия выступает Посольство Японии в КР.
Начало в 18.00 часов вечера. Вход свободный.

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