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В Бишкеке участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним - мэрия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410571-ru.html

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17 февраля 2017, 10:02       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
"С 20 февраля 2017 года на участке улицы Кулатова от Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) будет введено одностороннее движение автотранспорта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, соответствующие городские службы установили необходимые дорожные знаки и провели мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта, согласно предписаниям УПМ ГУВД Бишкека.
Данное решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого. Предпринимаемые меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей.
Мэрия города Бишкек убедительно просит водителей быть внимательными при осуществлении движения на указанном участке.

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