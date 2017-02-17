В Бишкеке участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним - мэрия

17 февраля 2017, 10:02 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Участок улицы Кулатова c 20 февраля будет односторонним, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"С 20 февраля 2017 года на участке улицы Кулатова от Ибраимова до Элебаева (в западном направлении) будет введено одностороннее движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующие городские службы установили необходимые дорожные знаки и провели мероприятия по изменению режима работы светофорного объекта, согласно предписаниям УПМ ГУВД Бишкека.

Данное решение было принято на заседании постоянной комиссии по рассмотрению и принятию решений относительно дорожно-транспортных проблем города под председательством вице-мэра Геннадия Милицкого. Предпринимаемые меры положительно отразятся на организации дорожного движения и удобстве водителей.

Мэрия города Бишкек убедительно просит водителей быть внимательными при осуществлении движения на указанном участке.