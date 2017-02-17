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В Бишкеке отремонтируют главные подземные переходы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410570-ru.html

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17 февраля 2017, 9:41       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В Бишкеке отремонтируют главные подземные переходы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке отремонтируют главные подземные переходы С потеплением мэрия города приступает к капитальному ремонту подземных пешеходных переходов на пересечениях Чуй - Манаса и Чуй - Абдрахманова.
"В Управлении капитального строительства мэрии Бишкек на данный момент разрабатывают подробный план капитального ремонта и благоустройства этих пешеходных переходов", - говорится в сообщении.
Всего в ведении столичного муниципалитета 13 подземок, часть их сдана в аренду. Арендаторы по договору обязаны содержать переходы в чистоте. К сожалению, отмечает мэрия, они не всегда соблюдают пункты договора. В связи с этим в текущем году инвентаризируют и пересмотрят ранее подписанные соглашения.

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