Возле Ошского рынка задержаны 16 проституток и 65 незаконных жильцов

17 февраля 2017, 9:58 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. На наличие незаконных жильцов и путан проверили район Ошского рынка, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

Проверка проходила в два этапа: первый с 8.00 до 20.00 и второй с 20.00 до 04.00. В ходе рейда было проверено 115 домов и 229 человек, из которых 65 проживали без прописки. За "различные нарушения" в районное отделение милиции доставлены 40 человек.

При проверке частных гостиниц на предоставление интим-услуг задержали 16 девушек. За нарушение регистрации - трое граждан Индонезии и узбекистанец, их оштрафовали на 40 тысяч сомов.

Милиция проверила 10 частных гостиниц, две бани, пять парикмахерских, шесть магазинов, один швейный цех, интернет-клуб, семь складов, 10 тандырных цехов и два медицинских центра.