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Генпрокурор может возбуждать уголовные дела на судей, если вынесенный ими судебный акт отменен или изменен вышестоящей инстанцией, - Конституционная палата

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410568-ru.html

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17 февраля 2017, 9:55       Комментарии

Конституционная палата Верховного суда 15 февраля, рассмотрев дело о проверке конституционности статьи 328 Уголовного кодекса КР, предусматривающей уголовную ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления, признала ее не противоречащей Конституции.
Как сообщает пресс-служба судебного органа, законодатель, устанавливая общее правило запрета на привлечение судьи к ответственности за выраженное им при отправлении правосудия мнение или решение, исходил из того, что при осуществлении судебной деятельности возможны судебные ошибки, которые возникают в ходе разрешения конкретного дела при толковании и применении норм материального или процессуального права и подлежат исправлению вышестоящими судебными инстанциями.
Именно в связи с этим, по мнению Конституционной палаты, предусмотрена уголовную ответственность за вынесение им неправосудного решения, который должен носить преднамеренный характер.
При осуществлении уголовного преследования судьи за деяние, совершенное им в процессе осуществления правосудия, должен учитываться принцип обязательности судебных актов, их неукоснительного исполнения на всей территории КР и опровержимости их только в судебном порядке. Соответственно, не отмененный и не измененный вышестоящей судебной инстанцией судебный акт не может рассматриваться как неправосудный.
Поэтому возбуждение Генеральным прокурором уголовного дела по статье 328 УК в отношении судьи возможно, если вынесенный им судебный акт был отменен или изменен вышестоящей судебной инстанцией.
При этом Дисциплинарная комиссия Совета судей в процессе рассмотрения вопроса о даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности не вправе оценивать законность и обоснованность судебного акта, в том числе с точки зрения правильности применения материального закона или соблюдения процессуальных правил, такая проверка может осуществляться лишь судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

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