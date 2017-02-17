Вопрос переезда ЦИК в новое здание изучается совместно с правительством, - глава ЦИК Н.Шайлдабекова

17 февраля 2017, 9:58 Комментарии

Вопрос переезда ЦИК в новое здание изучается совместно с правительством. Об этом АКИpress сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. "Правительство Кыргызстана управляет государственным имуществом. Мы изучаем этот вопрос, потому что есть очень много аспектов, на которые нам необходимо обратить внимание, потому что мы уже подняли вопрос корректной установки серверного оборудования в помещении для нашей автоматизированной системы", - отметила она.

Также Н.Шайлдабекова добавила, что сроки решения данного вопроса она не может комментировать.