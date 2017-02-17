Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Театр масок "НО" 18 февраля проводит бесплатные представления в театре ТунгучТеатр масок "НО" 18 февраля проводит бесплатные представления в театре ТунгучМВФ: Темпы восстановления экономических показателей остаются невысокимиМВФ: Темпы восстановления экономических показателей остаются невысокими

Вопрос переезда ЦИК в новое здание изучается совместно с правительством, - глава ЦИК Н.Шайлдабекова

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410567-ru.html

Похожие новости

В мэрии города Ош прошло рабочее совещание по вопросам гражданской защиты населения

Эрлан Абдылдаев: Вопрос Аскарова не мог быть доминирующим на встречах в рамках визита в ЕС

В Бишкеке обсудили вопросы по улучшению сбора и вывоза мусора

В парламенте выступают против переезда ЦИК в здание "Айыл Банка"

Министры ЕЭК обсудили с главой МИД Монголии перспективы создания зоны свободной торговли

17 февраля 2017, 9:58       Комментарии

Вопрос переезда ЦИК в новое здание изучается совместно с правительством. Об этом АКИpress сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. "Правительство Кыргызстана управляет государственным имуществом. Мы изучаем этот вопрос, потому что есть очень много аспектов, на которые нам необходимо обратить внимание, потому что мы уже подняли вопрос корректной установки серверного оборудования в помещении для нашей автоматизированной системы", - отметила она.
Также Н.Шайлдабекова добавила, что сроки решения данного вопроса она не может комментировать.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум