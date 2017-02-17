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В США проходит акция протеста "День без мигрантов"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-ssha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410566-ru.html

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17 февраля 2017, 9:25       Комментарии

Более ста ресторанов и десятки компаний в городах США закрылись на один день в рамках акции протеста против политики президента Дональда Трампа в отношении мигрантов.
Организаторы "Дня без мигрантов" призвали тех, кто попадает в эту категорию населения, не выходить на работу, не делать покупки, не есть в ресторанах и пропустить учебу с тем, чтобы продемонстрировать, как важны мигранты для американской экономики и образа жизни.
Марши прошли в Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Хьюстоне, Чикаго и Нью-Йорке. Акции протеста были организованы в социальных сетях в ответ на меры, принятые Трампом в отношении незаконных мигрантов, и его указ, временно запретивший въезд по визам гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Этот запрет был приостановлен федеральными судами.
16 февраля президент США заявил, что на следующей неделе издаст новый указ, касающийся миграции, который, по его словам, необходим для "защиты нашей страны". Правозащитные организации забили тревогу после серии полицейских рейдов на прошлой неделе, в результате которых в различных частях страны были арестованы более 680 незаконных мигрантов.

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