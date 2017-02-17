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Президент Туркменистана освобождает свыше 800 осужденных

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410565-ru.html

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Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

17 февраля 2017, 9:29       Комментарии

Государственные СМИ Туркменистана сообщают, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 828 осужденных. По сообщениям СМИ, эта амнистия приурочена ко Дню государственного флага, который отмечается в стране 19 февраля.
По сообщениям, указ об амнистии был подписан Бердымухамедовым 12 февраля "по давней и благородной традиции" на совместном заседании кабинета министров и государственного совета безопасности. Предшественник Бердымухамедова на посту президента Сапармурат Ниязов издавал аналогичный указ об амнистии ежегодно в священный для мусульман месяц Рамадан.
Бердымухамедов ранее публиковал подобные указы несколько раз в год, обычно в канун государственных праздников.
По результатам предыдущего его акта помилования, объявленного в декабре в канун празднования Дня нейтралитета 12 декабря, из тюрем освободили 560 заключенных. Как правило, подобные акты милосердия не касаются заключенных, которых осудили по политически мотивированным обвинениям.

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