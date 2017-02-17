Рейд вокруг Ошского базара: Секс-работницы, граждане без прописки и иностранцы

17 февраля 2017, 9:45 Комментарии

По итогам рейда субъектов вблизи Ошского рынка в квадрате улиц Рыскулова, Бейшеналиева, Московская и Павлова было выявлено 125 нарушений различного характера.

По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, мероприятие проходило в два этапа: с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 04:00 часов.

"Было проверено 115 домовладений, 229 человек. В отношении 65 граждан составлены административные протоколы за проживание без прописки. За другие разные правонарушения в УВД Ленинского района также было доставлено 40 граждан. Во время проверки частных гостиниц было задержано 16 девушек, оказывающих интим-услуги. Они доставлены в суд Ленинского района. За нарушение регистрации документов задержаны три гражданина Индонезии и один гражданин Узбекистана, в отношении которых составлены административные протоколы на сумму 40 тысяч сомов", − говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения правонарушений, пресечения преступности и ликвидации стихийной торговли на данном квадрате было проверено 10 частных гостиниц, 2 бани, 5 парикмахерских, 6 магазинов, 1 швейный цех, 1 интернет клуб, 7 складских помещений, 10 тандырных цехов и 2 медицинских центра.

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