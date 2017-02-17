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При авиаударе по пригороду столицы Йемена погибли 9 женщин и ребенок

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355548_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410562-ru.html

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17 февраля 2017, 9:28       Комментарии

В районе столицы Йемена, Саны, в результате удара самолетов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, погибли девять женщин и ребенок, десятки получили ранения. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters и местных жителей.
Удар был нанесен вечером в среду, 16 февраля, в деревне Ашира к северу от Саны по дому вождя племени, союзного движению хоуситов. Там собрались люди на поминальную церемонию по умершей женщине.
Как рассказал один из очевидцев, люди услышали звук самолетов и начали выбегать из дома. Бомбы попали непосредственно в здание, обрушилась крыша.
Коалиция заявила, что приступила к расследованию сообщений о жертвах в этом районе.
8 октября 2016 года коалиция совершила налет на траурную процессию в Сане, погибли более 200 человек, свыше 500 получили ранения. Саудовская Аравия в неофициальном порядке признала, что в авиаударе принял участие один из самолетов возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции.
В Йемене продолжается гражданская война. За одну из сторон выступают боевое крыло хоуситов - шиитское движение "Ансар Аллах", и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, за другую - войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В конце марта 2015 года коалиция начала кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

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