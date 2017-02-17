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В Брюсселе А.Атамбаев принял участие в церемонии передачи Кыргызстану материалов о жизни Ч.Айтматова

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410561-ru.html

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17 февраля 2017, 9:31       Комментарии

Брюссель, 17 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии передачи КР архивных материалов о жизни и творчестве известного писателя Чынгыза Айтматова.
Церемония прошла в Брюсселе 16 февраля. Близкие друзья известного писателя супруги Жан и Голди Бланкофф передали сохранившиеся у них фотографии, аудио и видеозаписи, а также книги с автографом самого Айтматова. Как выяснилось, семья Бланкофф хранила у себя нигде не опубликованное стихотворение Ч.Айтматова.
В ходе мероприятия глава Кыргызстана отметил, что ранее очень близко общался с Ч.Айтматовым.
"Об этом мало кто знает, но мы с Чынгызом Торокуловичем общались тесно. О самом Ч.Айтматове я хочу сказать, что он является не просто писателем одной страны, он имеет масштабы всей планеты. За время моего президентства мы смогли поставить достойные памятники великому писателю. Его символы и образы разошлись по всему миру. К примеру, слово "манкурт" известно во всем мире, как и "спутник", - сказал А.Атамбаев.
Президент Кыргызстана выразил благодарность семье Бланкофф за сохранение и передачу Кыргызстану архивных материалов Ч.Айтматова.
"Некоторые материалы будут переданы музею Айтматова, другая полезная информация будет использована айтматоведами", - добавил он.
Официальный протокол передачи архивных документов о жизни и творчестве Ч. Айтматова с кыргызской стороны подписал глава МИД Эрлан Абдылдаев.

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