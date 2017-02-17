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Новости Кыргызстана

Цукерберг призвал общество двигаться по пути глобализацииЦукерберг призвал общество двигаться по пути глобализацииВ Брюсселе А.Атамбаев принял участие в церемонии передачи Кыргызстану материалов о жизни Ч.АйтматоваВ Брюсселе А.Атамбаев принял участие в церемонии передачи Кыргызстану материалов о жизни Ч.Айтматова

А.Атамбаев коротко обсудил с руководителями ЕС ситуации по А.Аскарову

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410560-ru.html

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Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

17 февраля 2017, 9:35       Комментарии

Брюссель, 17 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В ходе встречи Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с руководителями Институтов Европейского союза вопрос по Азимжану Аскарову слегка затрагивался. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Эрлан Аблыдлаев по итогам первого дня рабочего визита А.Атамбаева в Бельгию.
По словам Э.Абдылдаева, эта тема не была основной. "Президент Кыргызстана дал четкие и понятные разъяснения по данной ситуации. Со стороны Европейского союза позиция Кыргызстана была воспринята с понимаем. Все идет в рамках судебного процесса", - сказал он.

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