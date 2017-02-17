А.Атамбаев коротко обсудил с руководителями ЕС ситуации по А.Аскарову

17 февраля 2017, 9:35 Комментарии

Брюссель, 17 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В ходе встречи Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с руководителями Институтов Европейского союза вопрос по Азимжану Аскарову слегка затрагивался. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Эрлан Аблыдлаев по итогам первого дня рабочего визита А.Атамбаева в Бельгию.

По словам Э.Абдылдаева, эта тема не была основной. "Президент Кыргызстана дал четкие и понятные разъяснения по данной ситуации. Со стороны Европейского союза позиция Кыргызстана была воспринята с понимаем. Все идет в рамках судебного процесса", - сказал он.