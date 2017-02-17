Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Главу Samsung арестовали по делу о коррупцииГлаву Samsung арестовали по делу о коррупцииЗолотые запасы за год выросли на 880 млн сомовЗолотые запасы за год выросли на 880 млн сомов

За коррупцию осуждены 375 человек — Генпрокуратура отчиталась за 2016 год

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410559-ru.html

Похожие новости

Число жертв взрыва в пакистанском Сехван-Шарифе превысило 70 человек

В 2016 году за должностные преступления осуждены 375 чиновников – Генпрокуратура КР

В Астане прошло заседение, посвященное борьбе с коррупцией в миграции

Главу Samsung арестовали по делу о коррупции

Президент Туркменистана освобождает свыше 800 осужденных

17 февраля 2017, 9:20       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В 2016 году суды Кыргызстана вынесли обвинительные приговоры 375 должностным лицам за коррупционные преступления, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По ее данным, всего за 12 месяцев органы прокуратуры смогли возместить ущерб, причиненный коррупционерами, на 196,4 миллиона сомов.
За нарушение антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены 1 568 должностных лиц, а к административной - 226 работников различных структур.
Прокуроры взыскали 1,5 миллиона сомов штрафов с нарушителей.
По коррупционным преступлениям возбуждено 812 уголовных дел. По законченным уголовным делам выявлен ущерб на более 506,7 миллиона сомов.
Всего в 2016 году судами республики рассмотрено 549 уголовных дел по должностным преступлениям, из которых вынесены обвинительные приговоры по 272 в отношении 375 человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум