За коррупцию осуждены 375 человек — Генпрокуратура отчиталась за 2016 год

17 февраля 2017, 9:20 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В 2016 году суды Кыргызстана вынесли обвинительные приговоры 375 должностным лицам за коррупционные преступления, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, всего за 12 месяцев органы прокуратуры смогли возместить ущерб, причиненный коррупционерами, на 196,4 миллиона сомов.

За нарушение антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены 1 568 должностных лиц, а к административной - 226 работников различных структур.

Прокуроры взыскали 1,5 миллиона сомов штрафов с нарушителей.

По коррупционным преступлениям возбуждено 812 уголовных дел. По законченным уголовным делам выявлен ущерб на более 506,7 миллиона сомов.

Всего в 2016 году судами республики рассмотрено 549 уголовных дел по должностным преступлениям, из которых вынесены обвинительные приговоры по 272 в отношении 375 человек.