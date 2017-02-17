Кыргызстан на 89 месте в рейтинге экономической свободы

17 февраля 2017, 8:45 Комментарии

Кыргызстан на 7 пунктов улучшил свою позицию в рейтинге Экономической свободы американского исследовательского центра The Heritage Foundation. Тем самым уровень свободы кыргызской экономики оценивается в 61,1 балла, поднявшись на 1,5 балла в сравнении с 2016 годом. Тогда республика занимала 96-е место в мире.

В текущем рейтинге страна заняла 89-ю строчку среди 180 стран мира, расположившись между Королевством Свазиленд и Содружеством Багамских островов и опередив такие государства, как Китай, Россия, Беларусь, Словения, Хорватия и Босния и Герцеговина.

Самые высокие баллы у Кыргызстана по показателям "Налоговое бремя" – 93,7 балла, "Свобода труда" – 79,8 балла и "Фискальная свобода" – 78,9.

В сравнении с прошлым годом у республики улучшились следующие показатели рейтинга - "Свобода предпринимательства" (73,7), "Свобода торговли" (75,3), "Права собственности" (50,9), "Участие правительства" (30,3) и "Монетарная свобода" (68,5).

При этом снизились баллы по показателям "Свобода труда" (79,8) и "Государственные расходы" (55,2).

Среди стран бывшего СССР наивысшую позицию в рейтинге заняла Грузия (13-е место). На 14-м расположилась Литва, на 20-м - Латвия.

Тройку лидеров составили Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия. В десятке оказались Швейцария, Австралия, Эстония, Канада, ОАЭ, Швеция и Македония.