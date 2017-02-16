Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Золотые запасы за год выросли на 880 млн сомовЗолотые запасы за год выросли на 880 млн сомовКыргызстан на 89 месте в рейтинге экономической свободыКыргызстан на 89 месте в рейтинге экономической свободы

Впервые врачи провели сразу две сложные операции. Спасена многодетная мать

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355525_vp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410557-ru.html

Похожие новости

Президент КР А.Атамбаев провел встречу с председателем Еврокомиссии Ж.К.Юнкером

Группа граждан провела пресс-конференцию в защиту К.Самакова

Президент КР А.Атамбаев провел встречу с председателем Евросовета Д.Туском

Премьер проверил модернизацию КПП на границе с Казахстаном под стандарты ЕАЭС

Впервые избранные председатели местных судов ряда областей участвуют в пилотном тренинге – ВС КР

17 февраля 2017, 8:51       Комментарии

Врачи НЦОМиД спасли жизнь мамы пятерых детей. По сообщению медиков пациентка поступила вечером в крайне тяжелом состоянии. Шансы выжить у нее были ничтожно малы, так как выяснилось что у беременной девушки обнаружена опухоль и отек головного мозга.
Она была обследована и осмотрена консилиумом врачей во главе с директором НЦОМиД Камчибеком Узакбаевым и зам.главврача по родовспоможению а также врачами-нейрохирургами. Было принято решение об оперативном лечении.
27 января академиком Миталипом Мамытовым и его ассистентом Уланом Козубаевым совместно с акушер-гинекологом высшей категории НЦОМиД Гульнурой Атакозуевой была успешно проведена операция по костнопластической трепанации черепа с удалением внутримозговой опухоли головного мозга и кесарево сечение в нижне-маточном сегменте.
"Срок у нее очень маленький был 24-25 недель, важнее было спасти ее. К тому же, ее состоянии усугубило заболевание. Ее к нам привезли уже на аппарате, почти в крайнем состоянии. Мы консилиумом решили, чтобы дважды ее не оперировать провести одновременно сразу две операции, кесарево и удаление опухоли. Все прошло удачно ее уже выписали",- рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории Гульнура Атакозуева.
По сообщению врачей, послеоперационный период протекал гладко, пациентку Саёру Сайдалиеву на 19 сутки выписали домой, где ее ждали муж и пятеро детей.
Отметим согласно приказу Минздрава КР в Национальный центр охраны материнства и детства направляются беременные, роженицы и родильницы со всех областей и районов Кыргызстана в тяжелом состоянии, которые нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум