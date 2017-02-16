Впервые врачи провели сразу две сложные операции. Спасена многодетная мать

17 февраля 2017, 8:51 Комментарии

Врачи НЦОМиД спасли жизнь мамы пятерых детей. По сообщению медиков пациентка поступила вечером в крайне тяжелом состоянии. Шансы выжить у нее были ничтожно малы, так как выяснилось что у беременной девушки обнаружена опухоль и отек головного мозга.

Она была обследована и осмотрена консилиумом врачей во главе с директором НЦОМиД Камчибеком Узакбаевым и зам.главврача по родовспоможению а также врачами-нейрохирургами. Было принято решение об оперативном лечении.

27 января академиком Миталипом Мамытовым и его ассистентом Уланом Козубаевым совместно с акушер-гинекологом высшей категории НЦОМиД Гульнурой Атакозуевой была успешно проведена операция по костнопластической трепанации черепа с удалением внутримозговой опухоли головного мозга и кесарево сечение в нижне-маточном сегменте.

"Срок у нее очень маленький был 24-25 недель, важнее было спасти ее. К тому же, ее состоянии усугубило заболевание. Ее к нам привезли уже на аппарате, почти в крайнем состоянии. Мы консилиумом решили, чтобы дважды ее не оперировать провести одновременно сразу две операции, кесарево и удаление опухоли. Все прошло удачно ее уже выписали",- рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории Гульнура Атакозуева.

По сообщению врачей, послеоперационный период протекал гладко, пациентку Саёру Сайдалиеву на 19 сутки выписали домой, где ее ждали муж и пятеро детей.

Отметим согласно приказу Минздрава КР в Национальный центр охраны материнства и детства направляются беременные, роженицы и родильницы со всех областей и районов Кыргызстана в тяжелом состоянии, которые нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи.