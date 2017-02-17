В Кыргызстане трудным подросткам помогут профессиональные юристы

17 февраля 2017, 8:44 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В Бишкеке реализуется проект по защите прав трудных подростков, сообщили в центре восстановления семьи "Альтернатива".

Эта программа начала действовать с января текущего года. Проект призван помочь трудным подросткам в юридическом, социальном, медицинском и психологическом плане. В его рамках проведут мониторинг уголовных дел, организуют для несовершеннолетних летний лагерь и предоставят им адвокатов.

Также будут организованы тренинги для судей, прокуроров, инспекторов по делам несовершеннолетних и других специалистов, работающих в сфере ювенальной юстиции.