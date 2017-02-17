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Кыргызстан на 89 месте в рейтинге экономической свободыКыргызстан на 89 месте в рейтинге экономической свободыТурнир по стритболу на "Кубок воина" состоится 23 февраляТурнир по стритболу на "Кубок воина" состоится 23 февраля

В Кыргызстане трудным подросткам помогут профессиональные юристы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410556-ru.html

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17 февраля 2017, 8:44       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В Бишкеке реализуется проект по защите прав трудных подростков, сообщили в центре восстановления семьи "Альтернатива".
Эта программа начала действовать с января текущего года. Проект призван помочь трудным подросткам в юридическом, социальном, медицинском и психологическом плане. В его рамках проведут мониторинг уголовных дел, организуют для несовершеннолетних летний лагерь и предоставят им адвокатов.
Также будут организованы тренинги для судей, прокуроров, инспекторов по делам несовершеннолетних и других специалистов, работающих в сфере ювенальной юстиции.

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