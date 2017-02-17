Золотые запасы за год выросли на 880 млн сомов

17 февраля 2017, 8:59 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. За 2016 год золотые запасы Национального банка КР выросли в сомовом эквиваленте на 879,4 миллиона, сообщается на сайте финансового регулятора.

Международные валютные резервы Кыргызстана состоят из более чем десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования - искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота. Резервы могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты.

По сравнению с 31 декабря 2015-го в начале года золотые запасы выросли с 10 миллиардов 932,4 миллиона сомов до 11 миллиардов 809,9 миллиона. Таким образом, за прошлый год запасы увеличились на 879,4 миллиона сомов.

Согласно данным Нью-Йоркской биржи, стоимость тройской унции золота за год выросла на 85,8 доллара и составила 1 151 доллара. При этом американская валюта укрепилась по отношению к кыргызской на 6,7 сома и составила 69,23 сома.