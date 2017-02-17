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Золотые запасы за год выросли на 880 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410555-ru.html

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17 февраля 2017, 8:59       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. За 2016 год золотые запасы Национального банка КР выросли в сомовом эквиваленте на 879,4 миллиона, сообщается на сайте финансового регулятора.
Международные валютные резервы Кыргызстана состоят из более чем десятка видов валюты, СDR (специальные права заимствования - искусственное резервное и платежное средство МВФ) и золота. Резервы могут использоваться для международных расчетов и платежей, покрытия дефицита платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты.
По сравнению с 31 декабря 2015-го в начале года золотые запасы выросли с 10 миллиардов 932,4 миллиона сомов до 11 миллиардов 809,9 миллиона. Таким образом, за прошлый год запасы увеличились на 879,4 миллиона сомов.
Согласно данным Нью-Йоркской биржи, стоимость тройской унции золота за год выросла на 85,8 доллара и составила 1 151 доллара. При этом американская валюта укрепилась по отношению к кыргызской на 6,7 сома и составила 69,23 сома.

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