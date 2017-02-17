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Геологи открыли седьмой континент Земли

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355506_ge...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410554-ru.html

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17 февраля 2017, 8:09       Комментарии

На Земле есть седьмой геологический континент под названием Зеаландия, и он прятался на планете в течение тысячелетий. Об этом, как пишет Росбалт, сообщила группа ученых по итогам соответствующего исследования.
Они пришли к выводу, что Новая Зеландия и Новая Каледония - это не просто цепь островов. Эти регионы являются частью одной плиты континентальной коры протяжностью 4,9 миллиона квадратных километров, отдельной от Австралии.
Теория существования Зеаландии впервые была выдвинута еще в 1995 году. Новый континент описан по четырем основным принципам: во-первых, его земля находится достаточно высоко относительно дна океана. Во-вторых, на нем существует разнообразие трех типов пород: магматические (вулканы), метаморфические (изменено тепла или давления) и осадочные (эрозия).
В-третьих, у континента - более толстая, менее плотная часть коры по сравнению с окружающим дном океана. В-четвертых, четко определенные границы вокруг достаточно большой площади, что позволяет считать эту территорию континентом, а не микроконтинентом или континентальным фрагментом, передает Svopi.

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