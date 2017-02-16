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Мэрия возможно расторгнет договора с некоторыми арендаторами подземок

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355528_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410553-ru.html

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17 февраля 2017, 8:17       Комментарии

Столичная мэрия начала капитальный ремонт подземных и пешеходных переходов на пересечении проспекта Чуй-Манаса и пр.Чуй-Абдрахманова. Всего в Бишкеке в ведении муниципалитета 13 подземных переходов, там также будет осуществляться наведение порядка.
Отметим что часть подземок находится в аренде. Арендаторы по договору обязаны содержать переходы в чистоте, но они не всегда это делают. В этой связи в текущем году будет проведена инвентаризация и пересмотр ранее подписанных соглашений.
"Сейчас у нас проводится плановая работа, средства на ремонт выделены из городского бюджета. В отношении арендаторов, то здесь вполне возможно, что с некоторыми мы расторгнем договор, это будет касаться тех, кто не соблюдает пункты договора. Мы просто их будем расторгать и объявлять новый конкурс. Есть тысячи людей, которые хотят облагородить свою рабочую зону", - сообщила пресс-секретарь мэрии г. Бишкек Гуля Алмамбетова.
При этом как отметили в мэрии, штрафовать тех арендаторов, которые не следят за территорией не возможно, у муниципалитета не таких полномочий. Поэтому либо выполняются все условия, либо придется освобождать территорию.

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