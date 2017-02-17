В Голливуде задумали экранизировать "Мастера и Маргариту"

17 февраля 2017, 8:27 Комментарии

По роману "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова планируется снять полнометражный фильм. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Deadline.

Продюсерами картины выступят Грейс Лох, ранее работавший над фильмом "Машина времени в джакузи", и Светлана Мигунова-Дали - продюсер ленты "Легенда №17".

Актерский состав и режиссер картины пока не раскрываются. Одним из исполнительных продюсеров станет создатель музыкального фестиваля "Вудсток" Майкл Лэнг.

Роман Булгакова впервые был опубликован в 1960-х годах. Он был экранизирован пять раз. Первый фильм поставил режиссер Анжей Вайда в 1971 году. Год спустя на экраны вышла лента Александра Петровича. В 1989 году был появился четырехсерийный телефильм Мацея Войтышко. В 1994-м "Мастера и Маргариту" экранизировал Юрий Кара, а в 2005 году Владимир Бортко снял по роману сериал.