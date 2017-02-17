Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане трудным подросткам помогут профессиональные юристыВ Кыргызстане трудным подросткам помогут профессиональные юристыВ Голливуде задумали экранизировать "Мастера и Маргариту"В Голливуде задумали экранизировать "Мастера и Маргариту"

Турнир по стритболу на "Кубок воина" состоится 23 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410551-ru.html

Похожие новости

Дождь со снегом — прогноз погоды по Кыргызстану на 17 февраля

В Бишкеке определили победителей и призеров международного турнира по самбо

По Кыргызстану в отдельных районах возможен дождь, снег – прогноз погоды на 17 февраля

С 20 февраля депутаты отправятся в регионы для встречи с избирателями

Кыргызстанский теннисист примет участие в турнире в Турции

17 февраля 2017, 8:31       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В День защитника Отечества, 23 февраля, в Бишкеке пройдет турнир по стритболу Warriors Cup (Кубок воина), сообщает Федерация баскетбола.
Стритбол - уличный баскетбол, зародившийся в середине прошлого века в бедных кварталах США. От обычного он отличается числом игроков (по три в каждой команде) и размерами площадки (половина баскетбольного поля).
Игры пройдут в двух категориях: "юноши до 18 лет" и "мужчины 18+". В каждой категории по 16 команд. Warriors Cup приурочен к 23 февраля, добавили в федерации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум