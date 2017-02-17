Турнир по стритболу на "Кубок воина" состоится 23 февраля

17 февраля 2017, 8:31 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. В День защитника Отечества, 23 февраля, в Бишкеке пройдет турнир по стритболу Warriors Cup (Кубок воина), сообщает Федерация баскетбола.

Стритбол - уличный баскетбол, зародившийся в середине прошлого века в бедных кварталах США. От обычного он отличается числом игроков (по три в каждой команде) и размерами площадки (половина баскетбольного поля).

Игры пройдут в двух категориях: "юноши до 18 лет" и "мужчины 18+". В каждой категории по 16 команд. Warriors Cup приурочен к 23 февраля, добавили в федерации.