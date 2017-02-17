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Оптимизм главы Финпола: У меня вполне хватит политической воли противостоять высокопоставленным чиновникам

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410550-ru.html

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Чиновникам Иссык-Куля поручили в месячный срок подготовить план мероприятий по подготовке к турсезону 2017

17 февраля 2017, 8:10       Комментарии

Оптимизм главы Финпола: У меня вполне хватит политической воли противостоять высокопоставленным чиновникам, которые "крышуют" криминальный бизнес "У меня вполне хватит политической воли противостоять высокопоставленным чиновникам, которые "крышуют" криминальный бизнес", - сказал 15 февраля журналистам глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов.
"Если бы не хватило политической воли противостоять им, я бы не пришел на должность председателя Финансовой полиции", - сказал он.
По его словам, закон не позволяет сотрудникам ГСБЭП параллельно заниматься предпринимательской деятельностью.
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Биофабрику в Баткенской области запустят в марте
Биофабрику в Баткенской области запустят в марте, сообщил 15 февраля министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев в ходе заседания Жогорку Кенеша.
По его словам, строительство биофабрики обеспечено на 77%. Если предприятие войдет в работу, то весь юг будет обеспечен ее продукцией, сообщил он.

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