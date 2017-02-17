17 февраля 2017, 8:10 Комментарии

Оптимизм главы Финпола: У меня вполне хватит политической воли противостоять высокопоставленным чиновникам, которые "крышуют" криминальный бизнес "У меня вполне хватит политической воли противостоять высокопоставленным чиновникам, которые "крышуют" криминальный бизнес", - сказал 15 февраля журналистам глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов.

"Если бы не хватило политической воли противостоять им, я бы не пришел на должность председателя Финансовой полиции", - сказал он.

По его словам, закон не позволяет сотрудникам ГСБЭП параллельно заниматься предпринимательской деятельностью.

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Биофабрику в Баткенской области запустят в марте

Биофабрику в Баткенской области запустят в марте, сообщил 15 февраля министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев в ходе заседания Жогорку Кенеша.

По его словам, строительство биофабрики обеспечено на 77%. Если предприятие войдет в работу, то весь юг будет обеспечен ее продукцией, сообщил он.