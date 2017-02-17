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Следующую неделю депутаты не будут заседать

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410549-ru.html

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Депутаты выступают против увеличения стоимости разрешения на работу в Кыргызстане для иностранцев

Сторонники Карганбека Самакова считают обвинение экс-депутату необоснованным 

17 февраля 2017, 8:02       Комментарии

Следующую неделю депутаты не будут заседать Следующую неделю, 20-24 февраля, депутаты Жогорку Кенеша проведут в регионах.
Соответствующее постановление парламент принял 16 февраля.
В регионах депутаты намерены встретиться с избирателями. Но это не означает, что депутаты нарушат закон, если не проведут встречу с избирателями. Поэтому, если депутат улетит в жаркую страну позагорать, это не нарушение закона. Единственное, что удержит депутат в стране - политическая ситуация.
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Депутат: Сегодня приостановлена работа 170 объектов строительства из-за отсутствия проекта детальной планировки Бишкека
Об этом заявила депутат-олигарх Махабат Мавлянова ("Республика-Ата-Журт") в ходе заседания парламента.
Сегодня есть генеральный план Бишкека, но нет ПДП.
"Работа 170 объектов строительств приостановлена. Вы знаете, какой это труд, какие это риски, что будет с их судьбой?" - спросила она.
Возможно, депутат не знает, что архитекторам, судьям, прокурорам тоже надо жить и кормить семью.
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В 2016 году Кыргызстан на 40% увеличил ввоз прочих безалкогольных напитков из России
Объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС в январе- декабре 2016 году составил 1 млрд 962,6 млн долларов и по сравнению с январем- декабрем 2015 года сократился на 18,6%.
Напомним, основным аргументов при вступлении в ЕАЭС власти Кыргызстана говорили о больших перспективах увеличить экспорт товаров на рынок с 170 млн населением.

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