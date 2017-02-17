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Главы европейских институтов высоко оценили показатель демократии в КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355543_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410548-ru.html

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Главы европейских институтов заявили, что Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии, - Э.Абдылдаев

17 февраля 2017, 8:00       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев перед журналистами подвел краткий итог первого дня рабочей поездки Алмазбека Атамбаева в Брюссель.
Напомним, накануне Президент провел встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, главой Европейского Совета Дональдом Туском и Председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
После переговоров, Главы европейских институтов высоко оценили демократические преобразования в Кыргызстане, сообщил руководитель внешнеполитического ведомства. При этом Абдылдаев отметил, что результативные встречи прошли и с бельгийской стороной.
"Бельгия и другие страны Европы, они работают через европейские институты, но, при этом, мы отдельно разговаривали с бельгийской стороной по совместному сотрудничеству в экономической сфере. Большая часть наших переговоров и встреч прошли со стороны Посольства на стимулирования торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот и инвестиции постепенно увеличиваются. И это связано с тем, что Кыргызстан получил ВСП+ . Это расширяет возможности наших экспортеров производителей. Более 6 тыс. наименований нашей продукции могут беспошлинно экспортироваться на рынке стран Европейского союза. Это было одним из тем переговоров Президента Алмазбека Атамбаева с бельгийской стороной", - сообщил Абдылдаев.
Глава МИД также рассказал об интересе предстоящих в Кыргызстане президентских выборов.
"В СМИ вышла информация, что Президент не знает, кто будет новой главой государства. И это действительно большой показатель демократии.
Это высоко оценили главы Европейских институтов. Самое главное, что Президент сказал, его главная задача обеспечить честные, прозрачные, состязательные выборы. Это его цель, его задача, которую он поставил перед собой. Она сегодня реализуется.
Я не знаю, почему Дональд Туск задал этот вопрос. Я думаю это традиционный вопрос, который обычно задается в такой ситуации для высшего должностного го лица государства. Но Президент сразу открыто сказал, я не знаю. И я еще раз хочу подчеркнуть, что это показатель реальной демократии", - сказал Абдылдаев
Что же касается вопроса о пересмотре мандата центра ОБСЕ в Бишкеке, то здесь существует четкая позиция Кыргызстана.
"Есть решение постоянного совета ОБСЕ, которое поддержано всеми членами организации 57 государств о том, что мандат центра ОБСЕ, он будет пересмотрен. И принято решение, что это будет программный офис. Поэтому ни чего другого не было, и не могло быть. Было одно сказано, что ОБСЕ является очень важной и ключевой организацией. И мы всегда подтверждали это. Мы всегда были активными. Для нас цели, задачи и принципы, в общем то, всегда были нашими собственными ценностями. Это демократия, права человека, верховенство закона", - подчеркнул глава МИД.
Подытожил итог встреч Абдылдаев словами "мы работали по всем направлениям. Это политика дипломатических отношений и это сферы, как экономического, так и гуманитарного сотрудничества".

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