Фото — В войсковой части Нацгвардии состоялся выпуск военнослужащих сержантского состава

17 февраля 2017, 5:05 Комментарии

В Центре подготовки специалистов "Эдельвейс" войсковой части 705 Национальной гвардии Вооруженных сил 16 февраля состоялся выпуск военнослужащих сержантского состава. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Около 40 военнослужащих контрактной службы войсковых частей северного и южного регионов республики в течение месяца обучались на курсах подготовки младших специалистов. Занятия проходили по общественно-государственной, тактико-строевой, тактической, инженерной, огневой, разведывательной, физической, технической подготовке, а также по военному законодательству, военной топографии, общевоинским уставам, РХБ защите, истории Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Целью проведенных сборов ставилась подготовка руководителей младшего звена, теоретическая и практическая отработка навыков, необходимых в работе командиров отделений и заместителей командиров взводов.

В программу сборов также были включены культурно-массовые мероприятия, в том числе посещение мемориального комплекса "Ата-Бейит", монумента жертв Апрельской революции и восстания 2016 года.

По окончанию курса все слушатели сдали комплексный экзамен, по результатам которого были вручены сертификаты.

Торжественное вручение сертификатов прошло с участием начальника Управления боевой подготовки НГ ВС Бактыбека Рахматова, а также командования войсковой части 705 НГ ВС. Офицеры поздравили выпускников с окончанием учебы и отметили, что для участия в сборах были привлечены отличники боевой подготовки, которые в дальнейшем будут назначены на командные должности.