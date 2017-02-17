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Новости Кыргызстана

В "черном списке" Кыргызстана находятся более 10 тыс. иностранцевВ "черном списке" Кыргызстана находятся более 10 тыс. иностранцев

Фото — В войсковой части Нацгвардии состоялся выпуск военнослужащих сержантского состава

 

Фотографии: akipress.kg

              

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410547-ru.html

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Состав делегации, сопровождающей Атамбаева в Бельгию и Германию

17 февраля 2017, 5:05       Комментарии

В Центре подготовки специалистов "Эдельвейс" войсковой части 705 Национальной гвардии Вооруженных сил 16 февраля состоялся выпуск военнослужащих сержантского состава. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Около 40 военнослужащих контрактной службы войсковых частей северного и южного регионов республики в течение месяца обучались на курсах подготовки младших специалистов. Занятия проходили по общественно-государственной, тактико-строевой, тактической, инженерной, огневой, разведывательной, физической, технической подготовке, а также по военному законодательству, военной топографии, общевоинским уставам, РХБ защите, истории Национальной гвардии и Вооруженных сил.
Целью проведенных сборов ставилась подготовка руководителей младшего звена, теоретическая и практическая отработка навыков, необходимых в работе командиров отделений и заместителей командиров взводов.
В программу сборов также были включены культурно-массовые мероприятия, в том числе посещение мемориального комплекса "Ата-Бейит", монумента жертв Апрельской революции и восстания 2016 года.
По окончанию курса все слушатели сдали комплексный экзамен, по результатам которого были вручены сертификаты.
Торжественное вручение сертификатов прошло с участием начальника Управления боевой подготовки НГ ВС Бактыбека Рахматова, а также командования войсковой части 705 НГ ВС. Офицеры поздравили выпускников с окончанием учебы и отметили, что для участия в сборах были привлечены отличники боевой подготовки, которые в дальнейшем будут назначены на командные должности.

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