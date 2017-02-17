17 февраля 2017, 3:09 Комментарии

В "черном списке" Кыргызстана находятся более 10 тыс. иностранцев. Об этом АКИpress сообщил заместитель председателя Государственной службы по миграции Алмаз Асанбаев.

По его словам, у Кыргызстана, как и у других стран, есть свой "черных список", куда входят иностранцы нарушившие законодательство Кыргызстана.

"На сегодняшний день, я не могу назвать точное количество иностранцев в "черном списке", эти данные надо запрашивать в Государственной пограничной службе, но приблизительно их более 10 тыс. человек", - сказал А.Асанбаев.