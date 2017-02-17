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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев: В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиковА.Атамбаев: В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков

В "черном списке" Кыргызстана находятся более 10 тыс. иностранцев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410546-ru.html

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17 февраля 2017, 3:09       Комментарии

В "черном списке" Кыргызстана находятся более 10 тыс. иностранцев. Об этом АКИpress сообщил заместитель председателя Государственной службы по миграции Алмаз Асанбаев.
По его словам, у Кыргызстана, как и у других стран, есть свой "черных список", куда входят иностранцы нарушившие законодательство Кыргызстана.
"На сегодняшний день, я не могу назвать точное количество иностранцев в "черном списке", эти данные надо запрашивать в Государственной пограничной службе, но приблизительно их более 10 тыс. человек", - сказал А.Асанбаев.

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