А.Атамбаев: В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков

17 февраля 2017, 0:24 Комментарии

"В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков", - сказал президент Алмазбек Атамбаев 16 февраля на мероприятии по передаче архивных материалов по творчеству Ч.Айтматова в Брюсселе.

"У кыргызов, особенно у властьимущих, есть чувство зависти. Неспроста Манас в свое время отправил Каныкей из этих мест в Бухару, чтобы она там спряталась. Мы молимся, чтобы элита Кыргызстана быстрее очистилась. Я думаю забрать с собой многих из них [завистливых политиков] с собой в конце года", - сказал он.

А.Атамбаев надеется, что вместо завистливых политиков придут молодые чистые кадры.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 26 ноября 2017 года.