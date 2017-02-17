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Новости Кыргызстана

Министр Э.Абдылдаев о деле А.Аскарова: Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессыМинистр Э.Абдылдаев о деле А.Аскарова: Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессы

А.Атамбаев: В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410545-ru.html

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Политики и активисты заявляют о необходимости досрочных парламентских выборов

Политики и активисты заявляют о необходимости досрочных парламентских выборах

17 февраля 2017, 0:24       Комментарии

"В конце года я думаю забрать с собой многих из завистливых политиков", - сказал президент Алмазбек Атамбаев 16 февраля на мероприятии по передаче архивных материалов по творчеству Ч.Айтматова в Брюсселе.
"У кыргызов, особенно у властьимущих, есть чувство зависти. Неспроста Манас в свое время отправил Каныкей из этих мест в Бухару, чтобы она там спряталась. Мы молимся, чтобы элита Кыргызстана быстрее очистилась. Я думаю забрать с собой многих из них [завистливых политиков] с собой в конце года", - сказал он.
А.Атамбаев надеется, что вместо завистливых политиков придут молодые чистые кадры.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 26 ноября 2017 года.

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