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Еврокомиссия направит в Кыргызстан миссию, которая оценит опасность экстремизма и терроризма во всех странах ЦА

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410543-ru.html

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16 февраля 2017, 23:37       Комментарии

В ближайшее время Европейская комиссия направит в Кыргызстан специальную миссию, которая проведет оценку по всем странам центральноазиатского региона. Об этом 16 февраля журналистам в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.
По его словам, на встречах в Евросоюзе обсуждались вопросы по Центральной Азии, прежде всего в контексте опасности, исходящей от религиозного экстремизма и терроризма.
"Здесь полное понимание со стороны и Евросоюза, и Кыргызстана. Мы здесь не можем делиться, мы здесь все вместе должны работать против этого зла, которое не имеет ни национальности, ни границ, ни вероисповеданий. Здесь полное взаимопонимание, что мы вместе должны вкладывать свои усилия в борьбу с этими отрицательными явлениями", - сказал он.
По итогам работы миссии Евросоюз может выделить дополнительные средства на борьбу с экстремизмом и терроризмом, если не будет хватать выделяемых в настоящее время средств, добавил Э.Абдылдаев.

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