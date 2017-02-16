Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Еврокомиссия направит в Кыргызстан миссию, которая оценит опасность экстремизма и терроризма во всех странах ЦАЕврокомиссия направит в Кыргызстан миссию, которая оценит опасность экстремизма и терроризма во всех странах ЦА

Министр Э.Абдылдаев о деле А.Аскарова: Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410542-ru.html

Похожие новости

Глава МИД Э.Абдылдаев: То, что Атамбаев не знает, кто будет новым президентом – показатель реальной демократии

Главы европейских институтов заявили, что Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии, - Э.Абдылдаев

Глава МИД Э.Абдылдаев и еврокомиссар Н.Мимица подписали два финансовых соглашения

Министр транспорта и дорог рассказал, сколько составляет долг ведомства перед подрядчиком

Премьер: Кыргызстан должен извлекать максимальную выгоду от членства в ЕАЭС

16 февраля 2017, 23:43       Комментарии

Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессы, сказал министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 16 февраля на встрече с представителями СМИ в Брюсселе, отвечая на вопрос об Азимжане Аскарове.
Он сообщил, что вопрос по Аскарову обсуждался вскользь. "Но он не был и не мог быть доминирующим в наших взаимоотношениях и в наших переговорах. Европейская сторона высказала известные свои соображения. Президент дал четкие, понятные разъяснения по ситуации с Аскаровым. Пояснения или позиция Кыргызстана были восприняты очень позитивно европейской стороной", - сказал министр.
Э.Абдылдаев напомнил, что речь идет о судебном процессе в отношении правозащитника. На сегодняшний день есть решение Чуйского областного суда, по которому в отношении А.Аскарова остается пожизненное лишение свободы. "Если оно обжалуется, оно будет обжаловано в Верховном суде. Этот процесс может продолжаться. Это все должно идти в рамках законодательства, в рамках тех процедур, которые существуют в судебной системе. Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессы", - заявил министр.
Чуйский областной суд Кыргызстана 24 января 2017 года оставил в силе приговор в отношении правозащитника Азимжана Аскарова о пожизненном лишении свободы.
Азимжан Аскаров осужден за убийство сотрудника милиции Мыктыбека Сулайманова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум