Министр Э.Абдылдаев о деле А.Аскарова: Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессы

16 февраля 2017, 23:43 Комментарии

Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессы, сказал министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 16 февраля на встрече с представителями СМИ в Брюсселе, отвечая на вопрос об Азимжане Аскарове.

Он сообщил, что вопрос по Аскарову обсуждался вскользь. "Но он не был и не мог быть доминирующим в наших взаимоотношениях и в наших переговорах. Европейская сторона высказала известные свои соображения. Президент дал четкие, понятные разъяснения по ситуации с Аскаровым. Пояснения или позиция Кыргызстана были восприняты очень позитивно европейской стороной", - сказал министр.

Э.Абдылдаев напомнил, что речь идет о судебном процессе в отношении правозащитника. На сегодняшний день есть решение Чуйского областного суда, по которому в отношении А.Аскарова остается пожизненное лишение свободы. "Если оно обжалуется, оно будет обжаловано в Верховном суде. Этот процесс может продолжаться. Это все должно идти в рамках законодательства, в рамках тех процедур, которые существуют в судебной системе. Никто не должен вмешиваться в эти судебные процессы", - заявил министр.

Чуйский областной суд Кыргызстана 24 января 2017 года оставил в силе приговор в отношении правозащитника Азимжана Аскарова о пожизненном лишении свободы.

Азимжан Аскаров осужден за убийство сотрудника милиции Мыктыбека Сулайманова.