16 февраля 2017, 23:27 Комментарии

С 1 мая в Кыргызстане центр ОБСЕ изменит мандат на программный офис ОБСЕ. Об этом 16 февраля журналистам в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Отвечая на вопрос, он сообщил: "Есть решение постоянного совета ОБСЕ, которое поддержано всеми членами ОБСЕ, что мандат центра ОБСЕ будет пересмотрен. И будет принято решение, что это будет программный офис. Поэтому ничего другого не было и не могло быть", - сказал он.

На проведенных встречах с главами институтов Евросоюза, по словам Э.Абдылдаева, было сказано, что ОБСЕ является важной ключевой организацией. Кыргызстан это подтверждал и подтверждает.

"Мы были активными в ОБСЕ. Цели, задачи, принципы и ценности, которые существуют в ОБСЕ, всегда были нашими общими принципами - это демократия,Ю права человека, верховенство закон, политико-дипломатическое направление, сфера гуманитарного сотрудничества", - сказал Э.Абдылдаев.

Он сообщил, что решение постсовета имеет четкие временные границы - переговоры по мандату должны завершиться к 30 апреля и с 1 мая в Кыргызстане будет программный офис ОБСЕ.

В сентябре 2016 года Кадыржан Батыров выступил на площадке БДИПЧ ОБСЕ и заявил о гонениях в Кыргызстане. Он выразил свое мнение об уровне демократии в стране.

"Вызывает крайнее возмущение, что отдельные уголовные элементы такие как Кадыржан Батыров используют площадку БДИПЧ ОБСЕ для провокации и личных интересов", - заявил тогда лидер СДПК Иса Омуркулов.

По данным МИД, К.Батыров не преследуется за свои политические убеждения, этническую принадлежность или каким-либо другим мотивам, кроме как за совершенные уголовные преступления. Кыргызстан итак планировал изменить статус ОБСЕ, выступление К.Батырова только ускорило решение уведомить об этом, сообщили в пресс-службе МИД.