Атамбаеву чета Бланкофф передала свой личный архив по творчеству Айтматова

16 февраля 2017, 22:23 Комментарии

В Брюсселе прошла церемония передачи архивных материалов творчества Чынгыза Айтматова.

В ходе рабочей поездки в Бельгию Президента КР Алмазбека Атамбаева состоялась встреча с супругами Жан и Гольди Бланкофф, которые при жизни Чынгыза Айтматова были друзьями. У Бланкофф накопились материалы не только, связанные с творчеством великого писателя, но личные архивы их дружбы.

Стоит отметить, что Жан Бланкофф видный ученый-славист, специалист в области русской культуры и искусства. Бельгиец считается также видным европейским айтматоведом.

В своей речи Атамбаев поблагодарил чету Бланкофф за бесценный подарок народу Кыргызстана.

"Я очень рад вас всех видеть. Потому что здесь присутствуют те, кто был очень близок с Чынгызом Торокуловичем. Его знали, как дипломата и, как общественного деятеля. Для меня это тоже встреча с прошлым, потому что очень хорошо знал Чынгыза Торокуловича. Я об этом впервые говорю. Он гостил у меня и в городской квартире, и в деревне моей. Приезжал на похороны моей мамы.

Для многих из нас, особенно для нашего поколения он символ той страны, в которой мы росли. Потому что Чынгыз Торокулович был не только великим писателем нашего маленького кыргызского народа, но и был народным писателем СССР, и Чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской ССР. И мы помним все это. И благодаря таким людям, как Жан Бланкофф, которые работали рядом с ним, кто помогал с переводами его произведений, он стал планетарным писателем.

Я рад, что за время своего президентства мы смогли поставить памятники, мавзолей. Мы гордимся, что наш народ породил такого писателя. Слова, символы, образы в его книгах, которые разошлись по всему миру стали узнаваемые. К примеру, слово манкурт. Смысл некоторых его произведений, раскрываются лишь через многие годы.

Я очень благодарен уважаемым супругам Бланкофф за то, что сегодня они передают материалы связано с творчеством Чынгыза Торокуловича. Для нас это очень важно. И я знаю, что коллекция материалов аудио, видео, фото это интересные жизненные страницы для работы айтматоведов. Это бесценные экспонаты для музея Чынгыза Айтматова.

Я благодарен и за то, что в трудные минуты семья Бланкофф была рядом с ним. И когда ты не дома в далекой стране и есть люди, есть настоящие друзья, то намного легче переносить на чужбине невзгоды. Поверьте, я это сам прочувствовал на себе, когда находился по разным причинам далеко от дома, от своей страны. Еще раз большое спасибо", - сказал Атамбаев.

В свою очередь, Гольди Бланкофф призналась, что творчество писателя, да и сам Чынгыз Айтматов сильно на нее повлияли. А рассказ "Плач перелетной птицы" стал одним из самых любимых ее произведений.

"Я имела возможность побывать на трех континентах и в 50 странах. Я имела счастье общаться с известными историками, филологами, художниками и писателями. 40 лет назад, я открыла для себя творчество Чынгыза Айтматова. Не думала, что когда ни будь познакомлюсь с ним лично. Но это случилось 20 лет назад. Я должна сказать вам искренне. Из всех, с кем я общалась, Чынгыз Айтматов больше всех произвел на меня впечатление. Плачь перелетной птицы, иногда мой плачь", - сказала Гольди Бланкофф.