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В Брюсселе состоялась передача архивных материалов по творчеству Айтматова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bryu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410539-ru.html

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16 февраля 2017, 21:57       Комментарии

Во время рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Бельгию состоялась торжественная передача материалов по творчеству Чингиза Айтамтова супругами Бланкофф.
Выступая с речью, президет отметил заслуги Чингиза Айтамтова и выразил свое глубокое почтение великому писателю.
"Мы были лично знакомы с Чингизом Торокуловичем, он был на похоронах моей мамы. Для нашего поколения Чингиз Айтматов − большой символ. Он был не только писателем маленького кыргызского народа, но и писателем СССР и послом", − сказал Атамбаев.
Как отметил президент, Кыргызстан гордится своим великим писателем.
"Символы и образы из книг разошлись по миру. Мы не ценим, что у нас есть, пока не потеряем. Всякое между нами было. Я порой не придавал значения, что рядом со мной великий человек", — заключил президент.

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