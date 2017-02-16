В Брюсселе состоялась передача архивных материалов по творчеству Айтматова

16 февраля 2017, 21:57 Комментарии

Во время рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Бельгию состоялась торжественная передача материалов по творчеству Чингиза Айтамтова супругами Бланкофф.

Выступая с речью, президет отметил заслуги Чингиза Айтамтова и выразил свое глубокое почтение великому писателю.

"Мы были лично знакомы с Чингизом Торокуловичем, он был на похоронах моей мамы. Для нашего поколения Чингиз Айтматов − большой символ. Он был не только писателем маленького кыргызского народа, но и писателем СССР и послом", − сказал Атамбаев.

Как отметил президент, Кыргызстан гордится своим великим писателем.

"Символы и образы из книг разошлись по миру. Мы не ценим, что у нас есть, пока не потеряем. Всякое между нами было. Я порой не придавал значения, что рядом со мной великий человек", — заключил президент.