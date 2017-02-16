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Эрлан Абдылдаев: Вопрос Аскарова не мог быть доминирующим на встречах в рамках визита в ЕС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/erlan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410537-ru.html

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Президент КР А.Атамбаев провел встречу с председателем Евросовета Д.Туском

16 февраля 2017, 21:23       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылбдаев в ходе брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов отметил, что во время встреч президента Алмазбека Атамбаева и руководителей ЕС вскользь обсуждался вопрос Азимжана Аскарова.
"Но этот вопрос не был и не мог быть доминирующим, европейская сторона высказала известные соображения, президент дал четкие и понятные разъяснения по ситуации с Аскаровым. Позиция Кыргызстана была воспринята с пониманием", − сказал он.
Как отметил министр, этот вопрос должен рассматриваться в рамках законодательства.
"Это все идет в рамках того же судебного процесса, сегодня принято решение Чуйского суда, если оно будет обжаловано, то в Верховном суде, но все должно идти в рамках законодательства, и никто не должен вмешиваться в эти процессы", − подчеркнул Абдылдаев.
В ходе визита в Бельгию президент Алмазбек Атамбаев провел ряд встреч с руководителями Евросоюза. Были подписаны два финансовых соглашения. Первое направлено на развитие сельских регионов, общая сумма гранта составила 72 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро будет направлен на развитие Джалал-Абадской области. Оставшуюся сумму Кыргызстан должен освоить в течение 7 лет. Также ЕС выделил Кыргызстану очередной транш на проект верховенства права в размере 13 млн евро. Данное соглашение подписано в 2014 году.

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