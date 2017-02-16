Эрлан Абдылдаев: Вопрос Аскарова не мог быть доминирующим на встречах в рамках визита в ЕС

16 февраля 2017, 21:23 Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылбдаев в ходе брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов отметил, что во время встреч президента Алмазбека Атамбаева и руководителей ЕС вскользь обсуждался вопрос Азимжана Аскарова.

"Но этот вопрос не был и не мог быть доминирующим, европейская сторона высказала известные соображения, президент дал четкие и понятные разъяснения по ситуации с Аскаровым. Позиция Кыргызстана была воспринята с пониманием", − сказал он.

Как отметил министр, этот вопрос должен рассматриваться в рамках законодательства.

"Это все идет в рамках того же судебного процесса, сегодня принято решение Чуйского суда, если оно будет обжаловано, то в Верховном суде, но все должно идти в рамках законодательства, и никто не должен вмешиваться в эти процессы", − подчеркнул Абдылдаев.

В ходе визита в Бельгию президент Алмазбек Атамбаев провел ряд встреч с руководителями Евросоюза. Были подписаны два финансовых соглашения. Первое направлено на развитие сельских регионов, общая сумма гранта составила 72 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро будет направлен на развитие Джалал-Абадской области. Оставшуюся сумму Кыргызстан должен освоить в течение 7 лет. Также ЕС выделил Кыргызстану очередной транш на проект верховенства права в размере 13 млн евро. Данное соглашение подписано в 2014 году.