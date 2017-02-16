Евросоюз готов увеличить финансовую помощь Кыргызстану

16 февраля 2017, 21:30 Комментарии

Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылбдаев в ходе брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов отметил, что Европейский союз готов увеличить финансирование проектов, реализуемых в Кыргызстане, если предоставленной помощи будет недостаточно.

"Взаимодействие будет только усиливаться. Нам будет предоставлена политическая поддержка, будут стимулироваться торгово-экономические отношения путем привлечения инвестиций и грантовой поддержки", − сказал Эрлан Абдылдаев.

Министр отметил, что ранее ЕС выделил Кыргызстану 184 миллиона евро, однако эта сумма может быть увеличена.

"Мы подписали два соглашения на 10 и 13 миллионов евро. Первый транш предоставлен Джалал-Абадской области. Такие же проекты должны быть реализованы во всех областях на не меньшую сумму", − сказал Абдылдаев.

По его словам, возможно дополнительные средства могут быть направленны также на проекты по безопасности.

"Вопрос по ситуации в ЦА, конечно, затрагивался, прежде всего в контексте опасности исходящей от религиозного экстремизма и терроризма. Здесь полное понимание, мы здесь не можем делиться, все вместе должны работать против этих зол, которые не имеют ни национальных границ, ни границ по вероисповеданию. Мы все должны вместе бороться с этими отрицательными явлениями", − сказал он.

В ходе визита в Бельгию президент Алмазбек Атамбаев провел ряд встреч с руководителями Евросоюза. Были подписаны два финансовых соглашения. Первое направлено на развитие сельских регионов, общая сумма гранта составила 72 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро будет направлен на развитие Джалал-Абадской области. Оставшуюся сумму Кыргызстан должен освоить в течение 7 лет. Также ЕС выделил Кыргызстану очередной транш на проект верховенства права в размере 13 млн евро. Данное соглашение подписано в 2014 году.