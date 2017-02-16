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Программный офис ОБСЕ в Бишкеке откроется 1 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/progra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410535-ru.html

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16 февраля 2017, 21:42       Комментарии

Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылбдаев в ходе брифинга в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов отметил, что программный офис ОБСЕ в Бишкеке откроется 1 мая.
Он отметил, что решение о переформатрировании центра ОБСЕ в программынй офис поддержали все члены организации.
"Мандат центра ОБСЕ будет пересмотрен и принято решение, что это программный офис. ОБСЕ − важная, ключевая организация, мы это всегда подтверждаем. Для нас цели, задачи, принципы и ценности ОБСЕ всегда были нашими собственными ценностями − это демократия, это верховенство закона, это работа по всем направлениям: политика, дипломатическое направление, экономическое и гуманитарное сотрудничество", − сказал министр.
Напоним, МИД КР в сентябре 2016 года направил в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ноту о намерении начать процесс изменения статуса присутствия ОБСЕ и его мандата, преобразовав Центр ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке. Это было сделано после выступления Кадыржана Батырова на площадке БДИПЧ ОБСЕ, однако во внешнеполитическом ведомстве заверили, что и ранее планировали изменить статус организации в Бишкеке.

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