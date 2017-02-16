Евросоюз может увеличить финансирование проектов в Кыргызстане – Эрлан Абдылдаев

16 февраля 2017, 21:10 Комментарии

Брюссель, 16 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Европейский союз может увеличить финансирование проектов в Кыргызстане. Об этом сегодня журналистам сообщил министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев по итогам первого дня рабочего визита Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Бельгию.

Глава МИД напомнил, что сегодня президент Кыргызстана провел ряд встреч с руководителями Институтов Европейского союза.

"Алмазбек Атамбаев встретился с верховным председателем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан Клодом Юнкером. В ходе переговоров были затронуты вопросы политических взаимоотношений, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Хотел бы отметить хороший настрой и атмосферу, которые были на этих переговорах. На всех трех встречах представители ЕС высоко оценили результаты и продвижение Кыргызстана по пути демократии. Также на высоком уровне были оценены прошедшие в Кыргызстане выборы и референдум. Мы со своей стороны дали соответствующие разъяснения и они были позитивно оценены. Можно отметить даже слова, которые были озвучены Д. Туском: "президент А.Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии. Президент – гарант демократии". На что Алмазбек Атамбаев ответил, что гарантом демократии в Кыргызстане является народ", - рассказал Э.Абдылдаев.

Министр иностранных дел подчеркнул, что на встрече с Ж.К.Юнкером было отмечено, что взаимоотношения ЕС и КР будут только усиливаться.

"Будет представлена политическая поддержка и будет усиливаться и стимулироваться торгово-экономические взаимоотношения путем привлечения инвестиций. Также он рассказал о грантовой поддержке Кыргызстана в рамках многолетних проектов. На различные проекты с 2014 по 2020 годы Европейским союзом будет выделено 184 млн евро. Сегодня на встрече было отмечено, что подобная поддержка увеличится", - сказал он.

Э.Абдылдаев отметил, что сегодня было подписано два документа, первый касается продолжения реформы верховенства и права на 13 млн евро.

"Второй, в сумме 10 млн евро будет направлен на развитие регионов страны. Пилотной выбрана Джалал-Абадская область. Основные средства пойдут на обеспечение чистой питьевой водой население регионов. Президентом было предложено реализовать этот проект во всех регионах, европейская сторона согласилась", - добавил глава МИД КР.