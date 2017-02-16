Танцевальная группа на колясках "Тумар" ожидает радостной вести из США

16 февраля 2017, 21:18 Комментарии

Прошли они на шоу или нет, станет известно в конце февраля. Корреспондент Sputnik Кыргызстан побывал в гостях у танцоров, ознакомился с условиями их жизни и расспросил о наболевшем.

Участники группы отметили, что не хотят жаловаться в СМИ на свои личные проблемы, а хотят лишь рассказать о трудностях лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Недавно известная телеведущая Ассоль Молдокматова начала акцию по сбору средств для приобретения специальных инвалидных колясок. Журналисты агентства воочию убедились, что коляски Адины и Эрдика устарели, на них есть заплатки. Еще один участник группы, Талгат, не смог встретиться с нами, так как живет за городом.

Эрдик отметил, что его коляска "разваливается на глазах" и только на днях ее в очередной раз починили.

"Коляска часто ломается. Вчера мне помогал ее чинить сварщик из СТО. Они иногда помогают ее сделать, а иногда отказываются", - сообщил танцор.

Адина же рассказала об особенностях тех инвалидных колясок, которые ребята мечтают закупить на собранные средства.

"Они легковесные, пригодные для танцев - можно выполнять любые танцевальные движения. А сейчас у нас коляски, на которых обычно возят пациентов в больнице. Приходится выступать с тем, что есть... Однажды коляска сломалась перед выступлением на международном конкурсе, тогда ее починили организаторы", - рассказала девушка.

Для сбора средств на новые коляски был открыт специальный счет в банке. По словам Адины, деньги потихоньку начали поступать.

Талгат и Эрдик являются выпускниками реабилитационного центра "Умут - Надежда". Талгат сейчас живет в Сокулукском районе, Эрдик - у сестры в одном из микрорайонов столицы.

Адина в этом году окончит учебу в реабилитационном центре. Пока у нее нет проблем с условиями для проживания. А вот у Эрдика такая проблема имеется - четырехэтажный дом без лифта. Подняться и спуститься с четвертого этажа без посторонней помощи парень не может.

Несмотря на это, все ребята пребывают в хорошем настроении и ждут благой вести с американского конкурса талантов.