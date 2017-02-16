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Алмазбека Атамбаева назвали архитектором уникальной демократии в ЦА

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410531-ru.html

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Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

16 февраля 2017, 21:10       Комментарии

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылбдаев в ходе брифинга в Брюсселе рассказал, о чем говорил на встрече президент Алмазбек Атамбаев с председателем ЕС Дональдом Туском и главой европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
По словам Абдылдаева, на всех встречах президента с руководителями ЕС было высоко оценено продвижение Кыргызстана по пути демократии.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы политического взаимодействия, углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также Евросоюз отметил, что выборы в парламент прошли на высоком уровне. Мы дали разъяснения по референдуму, и они объективно восприняты европейской стороной", − сказал Абдылбдаев.
Также министр отметил слова Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
"Хочу отметить слова Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера: президент Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии. Туск сказал, что президент является гарантом демократии. На что Атамбаев ответил, что гарантом в КР является народ", − рассказал Эрлан Абдылбдаев.
В ходе визита в Бельгию президент Алмазбек Атамбаев провел ряд встреч с руководителями Евросоюза. Были подписаны два финансовых соглашения. Первое направлено на развитие сельских регионов, общая сумма гранта составила 72 млн евро. Первый транш в размере 10 млн евро будет направлен на развитие Джалал-Абадской области. Оставшуюся сумму Кыргызстан должен освоить в течение 7 лет. Также ЕС выделил Кыргызстану очередной транш на проект верховенства права в размере 13 млн евро. Данное соглашение подписано в 2014 году.

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