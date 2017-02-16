Трое в реанимации — о состоянии строителей, упавших с пятого этажа

16 февраля 2017, 20:51 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Трое из четырех мужчин, сорвавшихся с пятого этажа стройплощадки, находятся в тяжелом состоянии и доставлены в реанимацию, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан главврач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков.

"Пострадавшие в сознании. Сейчас идет обследование. Скоро должны сделать томограмму. Одного положили в общее отделение, а трое находятся в реанимации. Окончательный диагноз будет готов к утру после получения рентгеновских снимков", - сообщил Кубатбеков.

По данным МЧС, на стройплощадке близ пересечения проспекта Чуй и улицы Гоголя сегодня сорвались с пятого этажа четыре работника. Обвалилась плита перекрытия. Со слов очевидца, инцидент произошел примерно в 15.00.