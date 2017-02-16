Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Летом в Бишкеке пройдет Чемпионат Азии по дзюдо среди молодежиЛетом в Бишкеке пройдет Чемпионат Азии по дзюдо среди молодежиГлава МИД Э.Абдылдаев: То, что Атамбаев не знает, кто будет новым президентом – показатель реальной демократииГлава МИД Э.Абдылдаев: То, что Атамбаев не знает, кто будет новым президентом – показатель реальной демократии

Трое в реанимации — о состоянии строителей, упавших с пятого этажа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410530-ru.html

Похожие новости

Территория с западной стороны мастерской театра оперы и балета находится в антисанитарном состоянии

Страховая компания выплатит $38 млн за упавший Боинг-747 в Дача СУ

Пострадавший в ДТП в Москве остается в тяжелом состоянии. Родных пока нет

Кыргызстанка вызволенная из сексуального рабства в Турции переведена в реанимацию

Состояние избитой до полусмерти в Анталье 22-летней Малики вновь ухудшилось

16 февраля 2017, 20:51       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Трое из четырех мужчин, сорвавшихся с пятого этажа стройплощадки, находятся в тяжелом состоянии и доставлены в реанимацию, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан главврач Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаз Кубатбеков.
"Пострадавшие в сознании. Сейчас идет обследование. Скоро должны сделать томограмму. Одного положили в общее отделение, а трое находятся в реанимации. Окончательный диагноз будет готов к утру после получения рентгеновских снимков", - сообщил Кубатбеков.
По данным МЧС, на стройплощадке близ пересечения проспекта Чуй и улицы Гоголя сегодня сорвались с пятого этажа четыре работника. Обвалилась плита перекрытия. Со слов очевидца, инцидент произошел примерно в 15.00.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум