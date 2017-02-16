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Летом в Бишкеке пройдет Чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410529-ru.html

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16 февраля 2017, 21:02       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. С 13 по 16 июля этого года в Бишкеке состоится Чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов (до 17 лет) и молодежи, сообщает Федерация дзюдо КР.
Контракт на проведение континентального первенства был подписан в Париже на встрече главы федерации Жолдошбека Колбаева и президента Азиатского союза дзюдо Обайда Ал-Анзи.
"Также обсуждались организационные вопросы по подготовке страны к проведению данного турнира", - говорится в сообщении.
Обайд Ал-Анзи отметил, что Кыргызстан полностью готов к проведению чемпионата Азии на международном уровне.

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