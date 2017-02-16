Летом в Бишкеке пройдет Чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи

16 февраля 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. С 13 по 16 июля этого года в Бишкеке состоится Чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов (до 17 лет) и молодежи, сообщает Федерация дзюдо КР.

Контракт на проведение континентального первенства был подписан в Париже на встрече главы федерации Жолдошбека Колбаева и президента Азиатского союза дзюдо Обайда Ал-Анзи.

"Также обсуждались организационные вопросы по подготовке страны к проведению данного турнира", - говорится в сообщении.

Обайд Ал-Анзи отметил, что Кыргызстан полностью готов к проведению чемпионата Азии на международном уровне.