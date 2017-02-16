Глава МИД Э.Абдылдаев: То, что Атамбаев не знает, кто будет новым президентом – показатель реальной демократии

16 февраля 2017, 20:42 Комментарии

То, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что не знает, кто будет новым президентом - показатель реальной демократии. Об этом 16 февраля в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

Он сказал, что это оценили все руководители Евросоюза.

"Самое главное, что президент сказал: его задача - обеспечить честные, прозрачные, состязательные выборы. Это его цель, это его задача, которую он поставил перед собой. Она сегодня успешно реализуется", - заявил Э.Абдылдаев.

Сегодня на встрече председатель Европейского совета Дональд Туск спросил А.Атамбаева: "Надеюсь, хоть вы знаете, кто станет следующим президентом Кыргызстана и вашим преемником".

"Сегодня я не знаю, кто будет следующим президентом Кыргызстана", - сказал А.Атамбаев.