Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Минздрав: У пострадавших при падении на стройке хорошие шансы поправитьсяМинздрав: У пострадавших при падении на стройке хорошие шансы поправиться

Глава МИД Э.Абдылдаев: То, что Атамбаев не знает, кто будет новым президентом – показатель реальной демократии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410528-ru.html

Похожие новости

Главы европейских институтов заявили, что Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии, - Э.Абдылдаев

Алмазбек Атамбаев встретился с королем Бельгии

Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

Президент А.Атамбаев встретился с королем Бельгии Филиппом

Атамбаев: Я не знаю, кто станет моим приемником, но выборы пройдут честно

16 февраля 2017, 20:42       Комментарии

То, что президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что не знает, кто будет новым президентом - показатель реальной демократии. Об этом 16 февраля в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
Он сказал, что это оценили все руководители Евросоюза.
"Самое главное, что президент сказал: его задача - обеспечить честные, прозрачные, состязательные выборы. Это его цель, это его задача, которую он поставил перед собой. Она сегодня успешно реализуется", - заявил Э.Абдылдаев.
Сегодня на встрече председатель Европейского совета Дональд Туск спросил А.Атамбаева: "Надеюсь, хоть вы знаете, кто станет следующим президентом Кыргызстана и вашим преемником".
"Сегодня я не знаю, кто будет следующим президентом Кыргызстана", - сказал А.Атамбаев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум