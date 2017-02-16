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Минздрав: У пострадавших при падении на стройке хорошие шансы поправиться

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/minzdr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410527-ru.html

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16 февраля 2017, 20:31       Комментарии

"У всех пострадавших сегодня, 16 февраля, на стройке хорошие шансы поправиться, — сказал заведующий отделением реанимации станции СМП Бишкека Егор Борисов.
"Все они молодые люди в возрасте около 30 лет. Пролетели при падении с высоты примерно 5 метров. Один из пострадавших доставлен в отделение нейротравмы Национального госпиталя с сотрясением головного мозга, другие четверо –в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии с политравмами различной степени тяжести", — сказал он.
Напомним, в Бишкеке со строящегося здания сорвались четверо строителей. Трагедия произошла в четверг, 16 февраля, в районе улиц Чуй и Гоголя. Предположительно, обвалились плиты перекрытия. Пострадавших, сообщили очевидцы, увезла врачи прибывшей "Скорой" ли четверо строителей. С различными травмами их доставили в 4-ю горбольницу.

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