Монголы подскажут кыргызстанцам, как завоевать рынок Европы

16 февраля 2017, 20:19 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Кыргызстан планирует направить своих экспертов в Монголию для изучения опыта по использованию статуса Всеобщей системы преференций (ВСП+), сообщает пресс-служба Министерства экономики.

16 февраля состоялась встреча министра экономики КР Арзыбека Кожошева с генконсулом Монголии Тогтохыном Ганболдом. Одной из тем обсуждений стало увеличение товарооборота.

"Стороны также обсудили вопрос направления кыргызстанских экспертов в Монголию для изучения передового опыта по возврату НДС и использованию статуса Всеобщей системы преференций Европейского союза", - говорится в сообщении.

Статус ВСП+ республика получила год назад. Это позволяет беспошлинно ввозить более 6 тысяч наименований продукции в страны Евросоюза. За январь-ноябрь прошлого года было экспортировано товаров на 68 миллионов долларов: этноодежда, фасоль, сухофрукты, мумие и грибы.

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