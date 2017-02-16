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Евросоюз готов поддержать проекты, аналогичные пилотному проекту о чистой питьевой воде в Жалал-Абадской области, и в других областях КРЕвросоюз готов поддержать проекты, аналогичные пилотному проекту о чистой питьевой воде в Жалал-Абадской области, и в других областях КРГлавы европейских институтов заявили, что Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии, - Э.АбдылдаевГлавы европейских институтов заявили, что Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии, - Э.Абдылдаев

Монголы подскажут кыргызстанцам, как завоевать рынок Европы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410526-ru.html

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Президент А.Атамбаев встретился с председателем Еврокомиссии Ж.К. Юнкером

16 февраля 2017, 20:19       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Кыргызстан планирует направить своих экспертов в Монголию для изучения опыта по использованию статуса Всеобщей системы преференций (ВСП+), сообщает пресс-служба Министерства экономики.
16 февраля состоялась встреча министра экономики КР Арзыбека Кожошева с генконсулом Монголии Тогтохыном Ганболдом. Одной из тем обсуждений стало увеличение товарооборота.
"Стороны также обсудили вопрос направления кыргызстанских экспертов в Монголию для изучения передового опыта по возврату НДС и использованию статуса Всеобщей системы преференций Европейского союза", - говорится в сообщении.
Статус ВСП+ республика получила год назад. Это позволяет беспошлинно ввозить более 6 тысяч наименований продукции в страны Евросоюза. За январь-ноябрь прошлого года было экспортировано товаров на 68 миллионов долларов: этноодежда, фасоль, сухофрукты, мумие и грибы.
О том, как сейчас продвигается торговля Кыргызстана с другими странами, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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