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Главы европейских институтов заявили, что Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии, - Э.Абдылдаев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410525-ru.html

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16 февраля 2017, 20:15       Комментарии

И председатель Европейского совета Дональд Туск, и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что президент Атамбаев является архитектором уникальной демократии в Центральной Азии. Об этом 16 февраля в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.
Он напомнил, что сегодня президент Алмазбек Атамбаев провел встречи с Д.Туском, Ж.-К.Юнкером и с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерико Могерини.
В ходе переговоров обсуждались вопросы политического взаимодействия между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, углубление торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного сотрудничества.
"Хотелось бы сразу отметить тот хороший настрой, очень хорошую атмосферу, которая была в ходе этих переговоров. На всех трех встречах европейская сторона высоко оценила продвижение Кыргызстана по пути демократии. Особо отмечалось, что на высоком уровне были проведены выборы в парламент. Обсуждались и итоги референдума. Мы дали все соответствующие разъяснения. Они были позитивно восприняты", - сказал министр.
По словам Э.Абдылдаева, европейская сторона высоко оценила вклад, который президент внес в развитие демократии Кыргызстана. "Дональд Туск сказал, что президент является гарантом демократии, а Атамбаев сказал, что гарантом демократии в нашей стране является народ.
Европейская сторона видит в Кыргызстане страну, уверенно вставшую на путь демократического развития, сделавшую значительный прогресс и в экономическом и в социальном развитии. На этом фоне на встрече с Юнкером было подтверждено, что взаимодействие будет только усилиться. Будет представлена и политическая поддержка, будет усиливаться и торгово-экономические взаимоотношения и грантовая поддержка Кыргызстана в рамках многолетней индикативной программы", - рассказал министр.
В рамках индикативной программы на 2014-2020 годы Евросоюз выделил Кыргызстану 184 млн евро, Жан-Клод Юнкер высказал, что помощь может быть увеличена.

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