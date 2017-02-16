Евросоюз готов поддержать проекты, аналогичные пилотному проекту о чистой питьевой воде в Жалал-Абадской области, и в других областях КР

16 февраля 2017, 20:27 Комментарии

Европейская сторона готова поддержать проекты, аналогичные пилотному проекту об обеспечении чистой питьевой водой в Жалал-Абадской области, и в других областях Кыргызстана. Об этом 16 февраля в Брюсселе сказал министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

Он напомнил, что сегодня было подписано два финансовых документа: на 13 млн евро - продолжение реформ в рамках верховенства права, на 10 млн евро - развитие регионов КР. В частности, речь идет о проекте, по которому средства пойдут на обеспечение Жалал-Абадской области чистой питьевой водой.

"Президент Алмазбек Атамбаев предложил, чтобы такие же проекты были реализованы во всех 7 областях на сумму, которая не меньше той, что была выделена на Жалал-Абадскую область. Это залог здоровья и залог нормального развития наших регионов", - сказал Э.Абдылдаев.