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Евросоюз готов поддержать проекты, аналогичные пилотному проекту о чистой питьевой воде в Жалал-Абадской области, и в других областях КР

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410524-ru.html

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16 февраля 2017, 20:27       Комментарии

Европейская сторона готова поддержать проекты, аналогичные пилотному проекту об обеспечении чистой питьевой водой в Жалал-Абадской области, и в других областях Кыргызстана. Об этом 16 февраля в Брюсселе сказал министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.
Он напомнил, что сегодня было подписано два финансовых документа: на 13 млн евро - продолжение реформ в рамках верховенства права, на 10 млн евро - развитие регионов КР. В частности, речь идет о проекте, по которому средства пойдут на обеспечение Жалал-Абадской области чистой питьевой водой.
"Президент Алмазбек Атамбаев предложил, чтобы такие же проекты были реализованы во всех 7 областях на сумму, которая не меньше той, что была выделена на Жалал-Абадскую область. Это залог здоровья и залог нормального развития наших регионов", - сказал Э.Абдылдаев.

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