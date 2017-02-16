Гумпомощь пострадавшим в результате авиакатастрофы доставляется поэтапно

16 февраля 2017, 19:57 Комментарии

Аппарат полномочного представителя правительства КР в Чуйской области поэтапно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в поселке "Дача СУ" Сокулукского района Чуйской области, поступившую от населения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда правительства.

По данным полпредства, на сегодня 12 пострадавшим семьям, которые время временно проживают в предоставленных правительством квартирах, передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания.

Кроме этого, близкие родственники погибших готовятся к проведению поминок (40 дней).

"В связи с этим полпредство 14 семьям, проживающим на территории Чуйской области, доставило гуманитарную помощь. На складах остаются нескоропортящиеся продукты питания и вещи долгосрочного пользования (одежда, обувь, одеяла, посуда). После решения вопроса, связанного с обеспечением постоянного места жительства, 12 семей, поэтапно еще получат гуманитарную помощь", — пояснили в пресс-службе.

Также полпредство в Чуйской области подчеркивает, что никому из пострадавших и родственников погибших не было отказано в предоставлении гуманитарной помощи.

"Отказы получают лишь те, кто не относится к категории пострадавших в результате авиакатастрофы", — пояснили в полпредстве.

Напомним, что решением правительственной комиссии по вопросам оказания необходимой помощи пострадавшим распределение гуманитарной помощи, поступившей от кыргызстанцев поручено аппарату полномочного представителя правительства КР в Чуйской области. Данная гумпомощь, поступившая в пункты приема Министерства чрезвычайных ситуаций, была передана в Сокулукскую районную государственную администрацию 1 февраля для дальнейшего ее распределения.