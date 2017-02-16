Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.76 $/гр (+0.37) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +9°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пенсионеров ограбили на 40 тыс сомов и $1 900 — задержаны подозреваемыеПенсионеров ограбили на 40 тыс сомов и $1 900 — задержаны подозреваемыеВсе-таки собираются снести — кадры с детской площадки "Слоники" в БишкекеВсе-таки собираются снести — кадры с детской площадки "Слоники" в Бишкеке

Гумпомощь пострадавшим в результате авиакатастрофы доставляется поэтапно

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gumpom...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410523-ru.html

Похожие новости

Минздрав: У пострадавших при падении на стройке хорошие шансы поправиться

Гумпомощь пострадавшим в результате авиакатастрофы доставляется поэтапно

Гумпомощь пострадавшим в результате крушения "Боинга-747" доставляется поэтапно

Авиакатастрофа в Дача СУ: спустя месяц

На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило более 88,5 млн сомов

16 февраля 2017, 19:57       Комментарии

Аппарат полномочного представителя правительства КР в Чуйской области поэтапно доставляет гуманитарную помощь пострадавшим в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в поселке "Дача СУ" Сокулукского района Чуйской области, поступившую от населения страны. Об этом сообщает пресс-служба полпреда правительства.
По данным полпредства, на сегодня 12 пострадавшим семьям, которые время временно проживают в предоставленных правительством квартирах, передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости и продуктов питания.
Кроме этого, близкие родственники погибших готовятся к проведению поминок (40 дней).
"В связи с этим полпредство 14 семьям, проживающим на территории Чуйской области, доставило гуманитарную помощь. На складах остаются нескоропортящиеся продукты питания и вещи долгосрочного пользования (одежда, обувь, одеяла, посуда). После решения вопроса, связанного с обеспечением постоянного места жительства, 12 семей, поэтапно еще получат гуманитарную помощь", — пояснили в пресс-службе.
Также полпредство в Чуйской области подчеркивает, что никому из пострадавших и родственников погибших не было отказано в предоставлении гуманитарной помощи.
"Отказы получают лишь те, кто не относится к категории пострадавших в результате авиакатастрофы", — пояснили в полпредстве.
Напомним, что решением правительственной комиссии по вопросам оказания необходимой помощи пострадавшим распределение гуманитарной помощи, поступившей от кыргызстанцев поручено аппарату полномочного представителя правительства КР в Чуйской области. Данная гумпомощь, поступившая в пункты приема Министерства чрезвычайных ситуаций, была передана в Сокулукскую районную государственную администрацию 1 февраля для дальнейшего ее распределения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум