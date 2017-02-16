Все-таки собираются снести — кадры с детской площадки "Слоники" в Бишкеке

16 февраля 2017, 19:53 Комментарии

У домов горожан расположена зона отдыха, в которую входят футбольное поле, небольшой сквер, названный местными жителями "Слоники", и детская площадка. Жители окрестных домов переживают, что здесь построят многоэтажный дом и застройщик снесет зону отдыха, так как компания уже вырубила часть деревьев в сквере.

Вчера работники компании-застройщика TS-Group начали рыть котлован в районе парка и устанавливать металлические столбы по периметру. Сейчас активистов беспокоит, что дом собираются строить прямо на месте игрового поля.

"Приехал человек из Бишкекглавархитектуры и сказал, что строительство на площадке незаконно. Но его отвели в сторону представители компании, и после этого он пропал. Приезжала пресс-служба мэрии, которая также сказала, что, пока ведется расследование в прокуратуре, строить не имеют права", - рассказала бишкекчанка Жаркынай Абдувалиева.

Она отметила, что местным жителям представители компании показывают госакт о временном предоставлении участка в аренду на 49 лет.

Коммерческий директор TS-Group пояснил, что фирма действует по закону.

"На месте "Слоников" появятся три детские площадки. У нас есть документ на аренду этого участка земли. Мы с 2007 года платим ежемесячную аренду в размере 50 тысяч сомов, так что имеем полное право огородить этот участок земли. Пока мы ничего не строим, просто огородили территорию, которая по праву находится в нашей аренде. Мы хотим заменить "Слоников" на современную детскую площадку, которой смогут пользоваться все жители района", - пояснил коммерческий директор Мирлан Рыскулов.

Согласно документам Бишкекглавархитектуры, несколько лет назад мэрия предоставила данный участок строительной компании в аренду на 49 лет без права капитальной застройки с обязательным сохранением деревьев.

Месяц назад мэр Албек Ибраимов пообещал жителям, что на месте парка "Слоники" строительства не будет.

Сегодня в муниципалитете пояснили, что столичная прокуратура ведет дело о законности постройки в этом районе. Также по факту незаконной вырубки деревьев в декабре прошлого года в отношении должностных лиц муниципального предприятия "Зеленстрой" было возбуждено уголовное дело.

"Слоников" построили еще в советские годы, ему уже более 30 лет. Со временем парк пришел в запустение, но в 2015 году активисты преобразили территорию. Теперь на этой площадке собираются местные жители и играют дети.