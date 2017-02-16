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Все-таки собираются снести — кадры с детской площадки "Слоники" в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410522-ru.html

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16 февраля 2017, 19:53       Комментарии

У домов горожан расположена зона отдыха, в которую входят футбольное поле, небольшой сквер, названный местными жителями "Слоники", и детская площадка. Жители окрестных домов переживают, что здесь построят многоэтажный дом и застройщик снесет зону отдыха, так как компания уже вырубила часть деревьев в сквере.
Вчера работники компании-застройщика TS-Group начали рыть котлован в районе парка и устанавливать металлические столбы по периметру. Сейчас активистов беспокоит, что дом собираются строить прямо на месте игрового поля.
"Приехал человек из Бишкекглавархитектуры и сказал, что строительство на площадке незаконно. Но его отвели в сторону представители компании, и после этого он пропал. Приезжала пресс-служба мэрии, которая также сказала, что, пока ведется расследование в прокуратуре, строить не имеют права", - рассказала бишкекчанка Жаркынай Абдувалиева.
Она отметила, что местным жителям представители компании показывают госакт о временном предоставлении участка в аренду на 49 лет.
Коммерческий директор TS-Group пояснил, что фирма действует по закону.
"На месте "Слоников" появятся три детские площадки. У нас есть документ на аренду этого участка земли. Мы с 2007 года платим ежемесячную аренду в размере 50 тысяч сомов, так что имеем полное право огородить этот участок земли. Пока мы ничего не строим, просто огородили территорию, которая по праву находится в нашей аренде. Мы хотим заменить "Слоников" на современную детскую площадку, которой смогут пользоваться все жители района", - пояснил коммерческий директор Мирлан Рыскулов.
Согласно документам Бишкекглавархитектуры, несколько лет назад мэрия предоставила данный участок строительной компании в аренду на 49 лет без права капитальной застройки с обязательным сохранением деревьев.
Месяц назад мэр Албек Ибраимов пообещал жителям, что на месте парка "Слоники" строительства не будет.
Сегодня в муниципалитете пояснили, что столичная прокуратура ведет дело о законности постройки в этом районе. Также по факту незаконной вырубки деревьев в декабре прошлого года в отношении должностных лиц муниципального предприятия "Зеленстрой" было возбуждено уголовное дело.
"Слоников" построили еще в советские годы, ему уже более 30 лет. Со временем парк пришел в запустение, но в 2015 году активисты преобразили территорию. Теперь на этой площадке собираются местные жители и играют дети.

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