Пенсионеров ограбили на 40 тыс сомов и $1 900 — задержаны подозреваемые

16 февраля 2017, 20:04 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Сотрудниками милиции задержаны двое подозреваемых в разбойных нападениях на пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ночью 6 февраля примерно в 03.15 в Сосновке домой к 88-летнему мужчине и его 77-летней супруге ворвались двое неизвестных. Угрожая физической расправой, они потребовали денег.

"Обыскав весь дом, грабители нашли в спальне 1 900 долларов, 40 тысяч сомов и два сотовых телефона. Забрав их, они скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 "Разбой" Уголовного кодекса КР. 7 февраля был задержан подозреваемый - 21-летний житель Жайыльского района. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

По данным милиции, задержанный подозревается в аналогичном преступлении. По версии следствия, со своей 17-летней сожительницей он совершил разбойное нападение на пожилую женщину, у которой отнял 200 сомов, 400 евро и 2 000 тенге. По данному факту также начато расследование, девушка тоже задержана.